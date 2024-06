Pisi-Zevakinid! Andrei avaldas kui palju ja mis plaaniga ta tulevikus lapsi soovib

Õhtulehele antud intervjuud paljastas Eesti kuulsaim sisulooja ja telenägu Andrei Zevakin, et ei tee ei pulma- eha lapseplaane, vaid laseb neil lihtsalt juhtuda. „Ma ei tea, mul kõik kulgeb jooksvalt. Mulle lapsed väga meeldivad ja ma tahaksin endale kolme last vähemalt, aga kõik juhtub jooksvalt, ma ei planeeri väga ette, mulle meeldib spontaansus ja uudishimu kui kõik on planeertitud, siis kõik on väga igav,“ rääkis Zevakin antud interjuus.