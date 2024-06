INTERVJUU | Joosep Värk europarlamendi ühest suurimast skandaalist: tagantjärele tundub see inimlik

Europarlament on üks korralik džungel nagu sa isegi mainisid: kõikide liiduriikide esindajad on seal oma abiliste ning tiimidega kokku saanud. Meenutaksin ühte juhtumit näiteks aastast 2020, kui geiorgialt tabati Ungari eurosaadik, kes on padukristlane ja avalikult homovastane. Kas ja kuidas ERRis valiti lugude kajastamisi ning kuidas suhtuti poliitskandaalidesse? Kas sa seda lugu isiklikult mäletad ning kas Brüsselis elades tuli ette, et teatud tüüpi skandaalidest räägiti kulisside taga, mis kunagi päevavalgele ei tulnud või Brüssel oli samas nii väike, et pigem kõik suuremad skandaalid ja hämarad lood ikkagi mingil hetkel tulid valguse kätte?