Kuna suvi on armastuse aeg, annab ehk kõigile üksikutele südametele innustust lood, kuidas on kokku saanud tuntud Eesti inimesed! Nagu näib, on mitmed suhted just ühe või teise osapoole töökohal alguse saanud, millest jääb üle järeldada: „Tee tööd, tuleb ka armastus!“