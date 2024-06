Rõõmsad uudised! Printsess Catherine paraneb ja tuleb rahva ette juba sel nädalavahetusel

Walesi printsi ja printsessi ametlikul sotsiaalmeedia kontol kirjutatakse, et Catherine teeb ravis edusamme. „Olen olnud lummatud kõigist lahketest toetus- ja julgustavatest sõnumitest viimase paari kuu jooksul. See on muutnud Williami ja minu jaoks maailma ning on aidanud meid mõlemaid raskemal ajal. Ma teen edusamme, kuid nagu igaüks, kes läbib keemiaravi, teab, on häid ja halbu päevi,“ sõnab Catherine, et just nendel halbadel päevadel tunneb inimene end nõrgana, väsinuna ja peab puhkavale kehale järele andma.