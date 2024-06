„Juba 17. korda kutsub Eesti jazzmuusika suvepidu, Sõru Jazz, huvilisi Hiiumaale, et pakkuda puhkust hingele ja kehale - parimat muusikat, sõbralikku seltskonda, kauneid loodusvaateid. Sõru jazz on eesti jazzmuusikute jaoks tõeline puhkus ja kokkusaamise rõõm, see energia kiirgab esinejatelt ka publikule ning soojemat õhkkonda on ühelt festivalilt võimatu leida,“ iseloomustavad korraldajad üritust.