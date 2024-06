„TEEME KOOS“ FINAAL | Enne ja pärast: vaata, millise imelise muutuse tegid Marjen ja Kristina vanale Mustamäe korterile

Pärast pikka ja inspireerivat teekonda on populaarne ehitussaade „Teeme koos“ jõudnud oma viimase osani. Saatejuhid Marjen Võsujalg ja Kristina Pärtelpoeg on viimase paari kuu jooksul vaatajaid haaranud põnevate renoveerimisprojektidega ning nüüd on kätte jõudnud aeg näidata lõpptulemust. Saate finaal toob ekraanile Mustamäe korteri, mis on nende käe all saanud uue elu.