FOTOD | Valiti Eesti iluduskuningannat, minimisse ning mistereid

Kahe nädala jooksul viidi läbi mitmeid intervjuusid, pildistamisi, tutvumisõhtu ning proove. Samuti said osalejad lõõgastuda Lutsu Villas toimunud tutvumispeol. Päev enne finaali toimus talendivõistlus, kus parimad etteasted esitati finaalüritusel. Publik sai nädala jooksul hääletada oma lemmikute poolt, ja igas kategoorias valiti Rahva lemmik.

Eesti Iluduskuninganna 2024 tiitlile võistles 8 finalisti, kes valiti välja 28 kandidaadi hulgast. Rahva lemmikuks osutus Confidos medõena töötav Nikol Kižis. Eesti Iluduskuninganna 2024 tiitli pälvis Helena Kurjama, 20-aastane Hageri neiu, kes õpib TalTechis arhitektuuri ning MUBA-s trummi erialal. Ta õpetab ka teisi trummikoolis ning tema hobideks on trummimäng, maniküüri tegemine, lugemine ja kokkamine. Helena on varasemalt võitnud Miss Raplamaa tiitli ning plaanib esindada Eestit The Miss Globe võistlusel.