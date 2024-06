SUUNAMUDIJA ANKEET | Edukas tiktokker Sanna: koolis kiusati ja öeldi, et „sina küll kuskile ei jõua“!

Viimase mõne aasta jooksul on noor lauljatar SANNA (Sanna Sööt) Tiktokis laineid löönud oma võimsa ja unikaalse häälega, jagades oma versioone tuntud lauludest ning aina enam ka enda kirjutatud muusikat, mis on tänaseks koondanud juba pea 22 tuhat fänni lauljatari profiili jälgima. Täna andis SANNA välja enda soolosingli „Kinnisilmi“, mille kallal on artist juba üle aasta tööd teinud.