5miinust ja Puuluup tegid Eestis muusikaajalugu

Eesti muusikamaastik on saavutanud uue tähtsa verstaposti! 5MIINUST ja Puuluup on teinud ajalugu oma looga „Nendest narkootikumidest ei tea me midagi“. See on esimene eestikeelne lugu, mis on Spotifys ületanud 10 miljoni kuulamise piiri. Selline saavutus ei ole mitte ainult märkimisväärne bändidele endile, vaid ka kogu Eesti muusikale, tõestades, et kohalikel artistidel on potentsiaali saavutada rahvusvahelist edu.

See lugu on pälvinud tunnustust mitte ainult kodumaal, vaid ka naaberriikides ja kaugemalgi. Laul jõudis Spotify TOP 50 edetabelisse Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Lisaks on see pääsenud Spotify TOP 200 edetabelitesse Rootsis, Austrias, Islandil, Norras, Ukrainas, Šveitsis, Kreekas, Hollandis ja Belgias. See näitab, et lugu on võitnud kuulajate südamed üle kogu Euroopa.

Tõus Spotify Global Viral edetabelisse

Veelgi muljetavaldavam on loo jõudmine Spotify Global Viral edetabelis lausa kaheksandale kohale. See on suurepärane tunnustus 5MIINUST ja Puuluup loomingule, tõstes nende muusika globaalsesse fookusesse ja tuues neile hulgaliselt uusi kuulajaid üle kogu maailma.

Sellise tähelepanuväärse saavutuse tähistamiseks otsustas Eesti ja maailma suurim plaadifirma Universal music Eesti kinkida bändile erilised raamid, mis aitavad neid tulemusi pidevalt meeles hoida ja inspireerida tulevasteks saavutusteks.

5MIINUST ja Puuluup on oma looga „Nendest narkootikumidest ei tea me midagi“ seadnud uue lati Eesti muusikas. Nende edu on inspireeriv ja tõestab, et ka väikestest riikidest pärit artistidel on võimalus rahvusvahelisele areenile jõuda.