Sõjakirves maetud? BSH kommenteeris Kristina tööd raadios Sky Plus

Kristina avaldas, et hakkab juhtima saadet „CATCH UP“, mis läheb eetrisse igal kolmapäeval kell 13:00. Kristina kommenteeris oma raadiosse naasmist järgmiselt: „Mõndadele meeldib see uudis, mõned on kurvad ja mõndadel on suva, aga igatahes alates 19. juunist 2024 olen ma tagasi raadios!“

Praegu töötab Kristina täiskohaga suunamudijana ja remondib koos Marjen Võsujalaga korterit veebisaates „Teeme koos“. Pärast MyHitsist lahkumist kahe aasta eest on ta koos Mallukaga juhtinud ka populaarset taskuringhäälingut „Salajutud“, mis pälvis sel aastal Kroonika Meelelahutusauhindade galal Aasta Podcasti tiitli.

Kristina on mitmes intervjuus Kroonikale tunnistanud, et igatseb raadiotööd ning põnevus on suur, millise raadiomaja uksest ta lõpuks sisse astub. Nüüd on vastus käes – Kristina on tagasi raadios ja valmis tooma kuulajateni uue põneva saate!

„Mul on hea meel, et Kristina täidab oma unistusi ja aitab kaasa sellist „vanainimeste“ meediumit nagu raadiot noorte seas aukohale tõsta,“ sõnas Brigitte Instagrami tehtud postitusse. „Ja mul on hea meel, et ta ümbritseb end nii suurepäraste kolleegidega. Tervitused,“ kirjutas Hunt ja lisas juurde sõrmedega tehtud südame emotikoni. Brigitte ise töötab hetkel TRE raadios, mis on juhitud tuntud ekrelase Siim Pohlaku poolt.

Brigittega lõpetati koostöö raadios Sky Plus 2020. aasta lõpus. „Minu suhe Sky Plusis lõppeb. Ma ise soovisin seda. Ma tundsin, et hetkel pean ma tegema midagi muud, teises mahus. See, mis ees ootab, see on kaootiline,“ rääkis Brigitte toona, kuid raadio omalt poolt teemat ei komemnteerinud.

Brigitte ja Kristina sõprus sai lõpu eelmisel aastal.