Linnateater tegi huvitava rekordi, aga läheb uuele teatriaastale vastu pettumusega

Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübar: „Linnateater on kunstiliselt väga ilusas etapis. On rõõm olnud tervitada külalislavastajaid. Hea meel on meie trupi üle, kus kõikides lavastuses on säravaid ja huvitavaid rolle ning saab nautida ilusat näitlejate ansamblitööd. Kogu Linnateatri meeskond on teinud läbi hooaja suurepärast tööd ja rõõm, et seda pingutust on sedavõrd paljud inimesed jõudnud vaatama.“