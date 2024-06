Vägev tulemus! Lauren Padar jooksis tipust topini: 34 tunni jooksul kaks ja pool tundi und

„Me jooksime Munamäe tipust Pirita Topini. Ehk lugu sellest, kuidas 5.juunil kutsuti mind kampa võistlusel osalema. Kuna teadsin juba ammuilma, et see jooksusündmus on mu bucket listis, tundus patt ära öelda. Samal ajal olin ka veits ärev, sest selle kevade jooksul olen kokku 2 korda jooksnud ja võistlusteni oli 10 päeva,“ juubeldab Lauren, et lõpetas jooksuvõistluse.

„Seega hakkasin kiirelt natuke jooksmas käima, et mingigi vastupidavus tekitada ja endale täiesti uskumatult oli selle pundiga Tipust Topini läbimine lihtsalt niiii nauditav ja äge. Isegi kui ca 34 tunni jooksul 2,5h und kokku tuli. Seega siht järgmiseks aastaks on kindel: rohkem ettevalmistust, et saaks veel pikemaid distantse kiiremalt läbida,“ kirjutab naine oma sotsiaalmeedias.

„Tipust Topini“ ehk Munamäelt mereni on teatejooks, mille eesmärk on läbida tiimiga järjest joostes 337 km. Tegemist ei ole võistlusega, peamiseks eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku. Jooks toimub kümneliikmelistes tiimides. Osalevate tiimide arv on limiteeritud.

Tipust Topini rada algab Suure-Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha, Piritale. Joostakse avatud liiklusega teedel. Üheskoos joostakse kokku 337 km, iga jooksja käib rajal 3 korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-16 km vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants on 25-42 km.