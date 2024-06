KLÕPS | Lahutuskõlakate küüsis olev näitleja Ben Affleck veetis aega eksabikaasaga

Välismeedia kihab viimasel ajal uudistest, mis väidavad, et Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki paar aastat tagasi sõlmitud abielu on karil. Paar ei ole alates maikuust eriti koos aega veetnud ning tundub, et nad elavad täiesti eraldi elu. Paarile lähedased allikad on märkinud, et superstaaride suhe on pausil, kui mitte veel läbi, vahendab Daily Mail.