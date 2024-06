Sisulooja Liisa Leetma: seljatasin mingi killer haiguse, mis päriselt ka murdis mind mentaalselt pooleks

Leetma vaevles viimased nädal aega keerulise nakkushaiguse käes. „Seljatasin mingi killer (tõsise - toim) haiguse, mis päriselt ka murdis mind mentaalselt pooleks,“ lausus suunamudija, lisades, et tegelikult on tal juba pikemat aega error (tõrge - toim) peas olnud.

Leetma lisas, et proovib nüüd uutmoodi elada. „Mille jaoks ma üldse tõmblen nii rämedalt, kui mul ei jää alles grammigi ressurssi, et seda kõike ka nautida? Elu ennast nautida? Mis selle mõte on, u stupid (sa lollakas - toim),“ kirjeldas ta. „Olen valmis andma kontrolli käest, lihtsalt elama ja vaatama, mis siis saab, kui ma enam ei suru ja päriselt naudin ka oma toimetusi.“

Hiljuti jagas Leetma ka TikTokis, kuidas sõbrannaga Pariisi külastas. „Ma tunnen, et see talv on olnud nii rusuv ja raske,“ põhjendas ta toona reisimisvajadust. Pariisi jõudes tabas teda aga ebameeldiv üllatus: seal oli veel külmem kui kodumaal. „Tean, et see ei ole nii hull ja räägime paari kraadilisest vahest, aga olles eestlane ja just tulnud välja sellest lõputust talveunest, lõputust talvest...“ mõtiskles ta.