Süütu välimus tuli kasuks! Karol Kuntsel avaldas nõuande Elmo Nüganenilt, millega oma pahelisemat poolt tundma õppida

Sel reedel esietendub Tartu toomkiriku varemetes Tiit Palu lavastatud „Kuninga käsk“, kus on peaosas Karol Kuntsel (44). Karol ütleb, et võtab ühtviisi tõsiselt nii pisikest kõrvaosatäitja rolli kui peaosa. „Öeldakse küll, et ei ole suuri ja väikeseid rolle, vaid on suured ja väikesed näitlejad. Ma päris alla ei kirjutaks sellele. On ikkagi rolle, kus on rohkem võimalusi,“ leiab Karol.