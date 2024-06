Ameerikas elav Harry otsib endale kodu Ühendkuningriigis: prints vajab uut elukohta kurval põhjusel

Juba ligi aasta pole prints Harryl olnud Ühendkuningriigis ühtegi püsivat elukohta. Nüüd on ta aga ühe kuningliku eksperdi sõnul endale kunagisel kodumaal ulualust otsima ja soovib endale sinna kodu soetada. Samuti tuleks see kasuks siis, kui ta taas kodumaad külastama satub.

Kuninglik ekspert Tom Quinn avaldas väljaandele Mirror põhjuse, miks Harry endale järsku Ühendkuningriiki kodu on hakanud otsima. Tuleb välja, et sinivereline prints igatseb teatud aspekte oma vana elu osas. „See mesinädalate periood, mil Ameerikasse saabudes oli kõik uus ja huvitav, on läbi saanud ja Harry vaatab oma minevikule tagasi läbi roosade prillide,“ sõnas Quinn.