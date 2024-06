Valeraha Grillfestivalil. Paljud teenusepakkujad sattusid Pärnus petturite ohvriks

Sel aastal ilmnes festivalil ootamatu probleem valerahaga, mis avastati alles pärast seda, kui mõned kauplejad olid juba petturite ohvriks langenud. Kuigi tegu oli odavate koopiatega ja valeraha oli võimalik palja silmaga tuvastada, võis see keset kiiret festivalimelu rahadetektori puudumisel siiski märkamatuks jääda. Kommentaari on andnud ka Facebooki postituses Grillfesti korraldaja Auris Rätsep: „Räägitakse, et kõnealuse valerahaga on Pärnus juba pikemat aega üritatud tasuda ja mitte ainult Grillfestil. Tegemist on 50eurostega. Foruse turvatöötajad informeerisid sellest ka politseid kohapeal.

Rahatähtedel on kirjutatud väikselt ka tekst, et see ei ole pärisraha, aga hämaras ja kiiruga ja masinaga kontrollimata on üpris keeruline vahet teha, olen neid rahatähti ka ise käes hoidnud. Peamiselt reedab paber, see on pehme mitte nagu rahatähtedel.