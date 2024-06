Suvel Rootsi: kohad, mis pakuvad põnevust tervele perele

„Rootsi peresõbralikkust tajub külastaja igal sammul arvukatest matkaradadest ja mänguplatsidest kuni teemaparkide ja isegi restoranideni. Kuigi üle mere asuv kuningriik pakub avastamist kogu aasta vältel, on just suvel seal vilgas turismihooaeg, mis pakub põnevaid tegevusi võrdselt nii suurtele kui ka väikestele,“ kiidab Rootsi suunal kuus korda nädalas seilava laevafirma DFDS turundusjuht Kristiina Laaniste.

Omajagu Rootsit avastanud Laaniste soovitab pakkida kogu reisiks vajaliku autosse ning pealinna asemel hoopis üle mere suurem avastusretk ette võtta. „Skandinaavia suvi on kaunis ning ma luban, et Rootsis on enamat kui Stockholm. Autoga reisimine annab vabaduse pakkida kaasa kõik vajalik, samuti saab peatuseid teha just seal ja siis, kus parasjagu soovitakse. Auto ja lastega reisijate jaoks on mugavaim ja ühtlasi ka kiireim meretee laevaliin Paldiski–Kapellskär. Lisaks laeva vaiksele atmosfäärile saavad kõik suvised lastega reisijad kajuti soodsamalt broneerida. Kappellskärist kulgeb ka mugav teede võrgustik, mis võimaldab Stockholmi tihedat liiklust vältida,“ rääkis Laaniste.