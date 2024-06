HÄIRIVAD KAADRID | Napp pääsemine! Staarkokk Gordon Ramsay pärast eluohtlikku õnnetust: mul vedas, et ellu jäin

Telesaadete staar rääkis avalikult, et kiivri kandmine päästis tema elu pärast õnnetust Connecticuti osariigis. Instagrami videos näitas Ramsay suurt lillakat sinikat, mis kattis olulise osa tema ülakehast, ning jagas pilte purustatud kiivrist ja rebenenud riietest.

„Tere kõigile, siin Gordon,“ ütles 57-aastane Ramsay videos. „Tahaksin teiega jagada väga olulist sõnumit. Te teate, kui väga ma armastan rattasõitu, triatlone ja Ironmani võistlusi. Sel nädalal juhtus mul kahjuks väga halb õnnetus, mis mind tõeliselt raputas ja ausalt öeldes, mul on vedanud, et olen endiselt siin.“

„Need uskumatud traumakirurgid, arstid ja õed haiglates hoolitsesid minu eest sel nädalal - nad olid imelised. Aga ausalt, peate kandma kiivreid,“ märkis staarkokk. „Mind ei huvita, kui lühike su sõit on. Mind ei huvita … Kiivrid maksavad raha, kuid need on elutähtsad ja isegi lühikese sõidu puhul peaks seda kandma.“

Ramsay jätkas, et tal on „vedanud, et endiselt elus on“. „Mul on valus. See on olnud karm nädal, aga ma kuidagi tulen toime.“

Ramsay käed värisesid lühikese video ajal, mille ta laupäeval oma 17 miljonile Instagrami jälgijale postitas. Videoklipi juurde kirjutas ta, et tal on „kõik korras ja ta ei murdnud ühtegi luud ega saanud tõsiseid vigastusi, kuid on natuke sinikates ning näeb välja nagu lilla kartul“.

MasterChefi ja Hell’s Kitcheni staar Ramsay juhib praeguse seisuga 58 restorani üle maailma ning on samuti tõsielutelevisiooni võistlussarja Gordon Ramsay’s Food Stars saatejuht.