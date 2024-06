Mallukas BSH uuest saatest: ta on täpselt samasugune õela pilguga fake uss

Go3 saatesarja „Üks nädal staariga“ kolmanda hooaja peategeleseks on Brigitte Susanne Hunt, kes on ennast nimetanud üheks kõige kuulsamaks eestlaseks. Hooaja teine episood on pälvinud palju tähelepanu Brigitte ülesvõttest peegli ees, kus ta väristab oma jalgu ning ütleb, et ta alustas aastat seana. Brigitte küsib Ott Kiivikalt, kas too märkas, et Hunt vahepeal paksuks läks. Palju vastukaja on saanud Brigitte äärmuslikud toitumisharjumused saates ja selle promomine oma noortele jälgijatele.