Suur kannapööre! Maailma pirtsakas ja tundlik suhtumine naljadesse on kuulsa komöödiamehe Sacha Baron Coheni pannud tõsisemaid rolle kehastama

Aprilli alguses teatasid Sacha Baron Cohen (52) ja tema kauaaegne kaasa, näitlejanna Isla Fisher (48) ametlikult Instagramis, et nad on lahku läinud: „Pärast pikka tennisemängu, mis kestis üle kahekümne aasta, paneme me nüüd lõpuks reketid käest. Aastal 2023 otsustasime me koos abielu lõpetada.“