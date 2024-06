Malluka eksmehe Kardo südame võitis kriminaalhooldaja. Kardo: ma saan olla ikkagi mees siin majas

Kardo uus väljavalitu on kriminaalhooldajana töötav Lisette, kellega ta kohtus interneti vahendusel. „Mina tundsin ikkagi juba esimesest õhtust ära selle, et Lisette on väga tore ja kuidagi täitsa teistmoodi,“ kommenteeris Kardo esmast kohtumist kallimaga.

„Ütlen täiesti ausalt, et sellist asja, et keegi mind naisena tähele paneks, või üldse märkaks, et mul tagumik on, no seda pulli polnud ammu ette tulnud,“ põhjendas ta vahejuhtumit. Siiski tunnistas blogija, et käitus toona isekalt.