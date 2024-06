Näitleja Joe Alwyn (33) rääkis intervjuus, et tema aeg 34-aastase popstaariga oli „kauakestev, armastav ja täielikult pühendunud,“ vahendab The Sunday Times Style.

Kui temalt küsiti, kas ta on kuulanud Taylor Swifti värsket albumit „The Tortured Poets Department“, jäi Alwyn napisõnaliseks. Oma lahkuminekuu superstaarist kommenteeris Alwyn järgnevalt: „Ma loodan, et igaüks lubab endale empaatia tundmist ja raskuste mõistmist, mis kaasnevad pika, armastava, täielikult pühendunud suhte lõppemisega pärast enam kui kuut ja poolt aastat,“ märkis ka. „See on keeruline olukord.“