Kas muusikukarjääril on kriips peal? Rihanna kommenteerib pensionile jäämise kuulujutte

Alles kuu alguses šokeeris Rihanna maailma kandes särki kirjaga „I’m retired“ („olen pensionil“ - toim). Nii fännid kui ka mitmed väljaanded võtsid seda kui vihjet, et uue albumi lootused on üsna nullilähedased. Samuti spekuleeriti, et ehk ei olegi tegu päris pensionile jäämise sõnumiga, vaid laulja viskab lihtsalt nalja oma rõivavalikuga.

Hiljuti väljaandele Entertainment Tonight antud intervjuus tõdes lauljatar, et fännidel pole põhjust pahandamiseks ja paanikaks. Rihanna kinnitas, et talle lihtsalt meeldis antud T-särk. Hiljem ilmnes, et „olen pensionil“ sõnumi all seisis lisaks lause „nii üleslöödud ma olengi“. Sellega kummutas Rihanna pensionile jäämise kuulujutud.

Veel selgitas lauljatar avameelselt intervjuus, et on valmis minema tagasi stuudiosse ja taasavastama enda jaoks varem salvestatud muusika. „Ma alustan - andke mulle hetk!“ ütleb Rihanna muiates. Naine on lubanud, et uus album on pikka pausi väärt.

Rihanna on võimaliku uue albumiga fänne õrritanud ka varasemalt, näiteks eelmisel aastal. „Ma tahan, et see tuleks sel aastal,“ ütles ta toona, viidates albumile. „Ausalt öeldes oleks see naeruväärne, kui see ei ilmuks tänavu. Aga ma tahan lihtsalt lõbutseda. Tahan lihtsalt muusikat ja videoid teha.“ Kahjuks eelmisel aastal jäid fännid siiski pika ninaga, kuid tundub, et fännidel on siiski lootust lähiajal uut albumit kuulda.

Oma karjääri jooksul on Rihanna andnud välja seitse üliedukat albumit.