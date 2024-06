VIDEO | Kuninga sünnipäeva tõeline täht oli hoopis prints Louis! Väike sinivereline naelutas kõigi pilgud endale

Laupäeval 15. juunil toimunud Trooping the Colour paraad on suurejooneline sündmus Ühendkuningriigis. Miljonid britid sätivad end selleks puhuks telerite ette ning päeva üheks olulisemaks sündmuseks on kuningliku perekonna ilmumine Buckinghami palee rõdule ja sealt rahvale lehvitamine.