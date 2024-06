VIDEO | Kevin Spacey puhkes teleintervjuus oma rahalisest seisust rääkides nutma: mul pole mitte midagi

Spaceyt süüdistati varem nelja mehe seksuaalses ahistamises aastatel 2001–2013, kuid eelmisel aastal mõisteti ta kõigis süüdistustes õigeks. Siiski ootab teda ees uus kohtuprotsess, kuna järjekordselt väidetakse, et Spacey on mehi seksuaalselt ahistanud. Spacey on aga kõiki ahistamise süüdistusi eitanud.