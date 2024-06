KLÕPS | Julge valik! Näitleja Ingrid Margus hülgas pruunid kiharad ja läheb suvele vastu vallatu juuksetooniga

„Punane on uus must. Klassikalise ja naturaalse pruuni aeg on ametlikult ümber saanud ning aeg mängida juba julgemata toonidega!“ kirjutas Ingrid oma Instagrami kontol. „Hirm oli küll korra, et ei tea mis nendest juustest alles jääb,“ tõdes näitlejanna veel, kuid kogu protsessi usaldas ta koloristi kätesse, kellega tema kiharad hoolitsetud said. „Ta saab hakkama iga värvi muutusega ükskõik, kui ulmeline see ka ei oleks,“ kiitis Ingrid oma juuksehaldjat.