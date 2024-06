VIDEO JA FOTOD | Rotermanni Stalkeri käigus avati värvikirev Umbrella Sky installatsioon

„Umbrella Sky on täna väga tuntud ja külastatud installatsioon üle maailma. Projekti loojate eesmärk oli tuua linnapilti juurde elu ja värvi ning viia külastajad justkui fantaasiamaailma rändama. Täpselt samade väärtuste eest seisab ka alkoholivaba KOFF-i bränd – et meie ümber ja meie eludes oleks rohkem seratoniini, värve ja omapära. Seetõttu oli meil vihmavarjutänava projektiga omavaheline klapp justkui ette määratud ning tundus ainuõige, et KOFF ametlikult ja esmakordselt vihmavarjutänava ka Eestisse toob,“ rääkis KOFFi brändijuht Kaie Kanger .

„Esmalt kummardus Saku Õlletehase tiimi ees, kes linnaruumi sellise rahvusvahelise kunstiprojekti toob. Ja muidugi on meie rõõm suur, et see installatsioon just Rotermanni üles pannakse, kus juba niisama jalutuskäik sarnaneb kunstisaali külastusega tänu kvartali võimsale arhitektuurile. Lisaks saab siin nautida Eesti noorskulptorite töid, mitmeid galeriisid ja PoCo popkunstimuuseumi. Umbrella Sky värvikad vihmavarjud on tore täiendus juba olemasolevatele kunstiobjektidele luues sel suvel veelgi rohkem põhjuseid Rotermanni külastamiseks,“ lisas Rotermanni turundusjuht Triin Tammela.