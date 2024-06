Eksabikaasa Aimar jälitab ja pommitab sõnumitega: Brigita Anton võitleb lähenemiskeeluga ahistamise vastu tippadvokaadi abiga

Jan Uuspõllu seltskonnas tuntust võitnud Brigita Anton avaldab, et eksabikaasa on muutnud tema elu sedavõrd talumatuks, et ta oli viimases hädas sunnitud pöörduma tippadvokaat Aivar Pilve poole – et kehtestada eksabikaasale muu seas lähenemiskeeld.