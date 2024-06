Ivo Linna sai suureks sünnipäevaks erilise kingituse: Supernova kinkis legendile oma tähe

Ansambel Supernova kitarrist ja laulja Rainer Michelson kirjeldab, et idee Ivo Linnale 75. sünnipäeva puhul omanimeline täht kinkida pärineb bändi kitarristilt Vilho Meierilt. Bänd ostis ametliku sertifikaadi ning nimetasid tähe muusikalegendi järgi. Täht on piisavalt hele, et seda isegi palja silmaga vaadelda. „Mõtlesime, et Iffil on hea mõnikord Muhus, oma talus, istuda õhtuti ja vaadata enda tähte. Ja lisaks ansambli Supernova (täheplahvatus) poolt on just see õige kingitus,“ kirjeldab muusik portaalile Sky.ee.