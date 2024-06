FOTO | Tuli aiamaale? Maailmakuulus näitlejatar ilmus auhinnagalale vägagi küsitavate jalavarjudega

Viimaste aastate jooksul on saanud üha populaarsemaks see, et naised ei pea pidulikel sündmustel enam tikk-kontsi kandma, vaid võivad otsustada ka mõne mugavama jalavarju kasuks. On nii mõnigi Eesti tuntud nägu väisanud isegi presidendi vastuvõttu näiteks ketsides või madalates baleriinades.

Kuid 59-aastane Shields, kes on viimasel ajal tegutsenud pigem tõsielustaari kui näitlejana, otsustas, et läheb maailma tähtsaimate teatriauhindade jagamisele Crocsides ehk mugavates aiajalanõudes. Kuna staar oli otsustanud erkkollase maani kleidi kasuks, siis ka moodsad Crocsid olid valitud täpselt sama tooni.

Kuigi Shields nägi punasel vaibal ikkagi särav ja glamuurne välja, siis paljud moeeksperdid ja ka Broadway tulihingelised jälgijad arvavad, et Crocside kandmine Tony’ide jagamisel on maitselageduse tipp. Leitakse, et see on prestiiže auhinnagala mõnitamine.

Näitlejatar ise oli oma valikuga väga rahul ning selgitas, et otsustas mugavate aiajalanõude kasuks lihtsalt mugavuse tõttu. „Ma ei oleks suutnud siia tulla kontsades,“ teatas Shields, kes oli vaid loetud päevad enne galat käinud jalaoperatsioonil, millega korrigeeriti tema varbaid. Arvestades seda, et näitlejatar ei saanud veel päev enne Tonysid isegi korralikult kõndida, on ime, et ta üldse punasele vaibale jõudis. Crocsid oli ta juba varem valmis ostnud ning maksis nende eest 50 USA dollarit.