Liiga uhke! Printsess Charlotte pidi tagastama pea 40 000 eurot maksva kingituse

Walesi printsi ja printsessi perekonda teise lapsena sündinud tüdrukule kingiti 2015. aastal uhke kõristi, mille hind küündib kuni 40 000 euroni. Põhjus, miks muidu lihtne mänguasi nii hinnaline oli, peitub selles, et see oli valmistatud 18-karaadisest valgest kullast ning kaunistatud teemantide, safiiride ja rubiinidega, et moodustada Ühendkuningriigi lipp.