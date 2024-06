Holland ähvardab Eurovisionil osalemise sootuks lõpetada

Pärast Joost Kleini ootamatut diskvalifitseerimist tänavuse võistluse finaali päeval kaalub Hollandi praegu seda, kas üldse esitada taotlus järgmisel aastal osalemiseks. Sel korral on võõrustajaks Šveits. AVROTROS prognoosib, et loobub osalemisest seni, kuni struktuursed probleemid on lahendatud ja konkursi olemust parandatud.

Nende edasisest kommentaarist selgub, et kivi visatakse nii Euroopa Ringhäälingute Liidu kui ka mõne teise osaleva riigi kapsaaeda. Võib eeldada, et endiselt on hollandlastele pinnuks silmas Iisraeli delegatsiooni käitumine tänavusel võistlusel.

„Konkurss loodi selleks, et muusika kaudu ühendada riike ja rahvaid, propageerides vastastikust vendlust. See peaks olema lähtekohaks nii korraldajatele endile kui ka kõikidele osalevatele riikidele. Kuni me pole kindlad, et artistid ja nende muusikaline sõnum on taaskord neutraalseks muudetud, seame edasise osalemise kahtluse alla,“ seisis ringhäälingu avalduses.

AVROTROS on otsustanud jätkata koostööd EBU-ga, kuid nõuab laiemat, põhjalikumat ja tõeliselt sõltumatut uurimist, et lahendada Eurovisioni juurde kuuluva kontseptsiooni struktuursed probleemid.

Rõhutatakse, et hollandlaste kriitika ei ole seotud ainult Malmös aset leidnud intsidendiga, vaid tegemist on laiemate probleemidega juhtkonna tasandil.