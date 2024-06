85-aastane näitleja kukkus etenduse ajal lavalt maha: aidake mind... mu käed

Etendusel olnud rääkisid, et 85-aastane näitleja kukkus lavalt alla „kõhuka“ stiilis ja karjus „aidake mind... mu käed“. Intsident juhtus vahetult enne Londonis Noël Cowardi teatris mängitud etenduse „Player Kings“ vaheaega. Rahvas evakueeriti teatrist umbes kell 20, samal ajal kutsuti kohale kiirabi ja piletite omanikele teatati, et õhtune etendus on tühistatud. Lavastuse esindajad kinnitasid, et Sir Ian „toibub kiiresti ja täielikult“ ning on „heas tujus“ – kuid teisipäevaõhtune etendus on tühistatud, et ta saaks puhata.