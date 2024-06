FOTO | Palju õnne! Fotograaf Ardo Kaljuvee saab pikaaegse kallimaga esimese lapse

Piltnik, kelle eraelu on Eesti seltskonnameedia lahanud juba aastaid, tegi rõõmsa uudise teatavaks Instagrami postitusega, kus ta poseerib koos oma abikaasa Nele Dvorjaninoviga. Paar sõudis abieluranda 2022. aasta kevadel.

Kõnealusel postitusel hoiab Nele armsasti oma kõhust kinni ning nad hoiavad käes beebibodi, millel on kirjas: „Let the adventure begin“ (las see seiklus algab - toim.). Postituse pealkirjas kinnitavad peagi lapsevanemateks saavad Ardo ja Nele, et tegemist on kauaoodatud beebiga.

Kuigi Ardo ja Nele on abielus olnud vaid paar aastat, siis ühe katuse all on nad elanud juba üle kümne aasta. Ka kihlumine leidis aset juba 2013. aastal Taimaal, kuid seadusliku liidu loomisega läks paarikesel pikalt aega. Kihlumise hetkel oli Nele alles 18-aastane, pulmad tehti siis, kui pruut oli saanud 26-aastaseks.

Saates „Unelmate pulm“ teiseks jäänud Ardo Kaljuvee on varem olnud paar aastat abielus kunagise kallima Kairiga. „See lihtsalt läks kuidagi nii. Ju meil siis pididki olema eraldi elud,“ on Ardo varem Õhtulehele rääkinud. 2011. aastal levisid meedias kõlakad, et staarfotograafiks tituleeritud mees on isaks saamas, kuid Ardo lükkas need väited toona ümber. Kroonika andmetel peaks mehel olema ka täiskasvanud poeg varasemast suhtest.

Nele on pärit vägagi edukast perekonnast. Tema isaks on tuntud ettevõtja Andrei Dvorjaninov, kes ostis neliteist aastat tagasi riigilt Keila-Joa mõisa, mida ta perega taastama asus.