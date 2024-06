FOTOD | Palju õnne! Saskia Alusalu lõpetas ülikooli cum laude

Alusalu jagas sotsiaalmeedias imetlusväärset klõpsu, andes uhkusega teada bakalaureusekraadi omandamisest. Teised sportlased, sealhulgas Magnus Kirt ja Ott Kiivikas, on Saskiale õnne soovinud postituse kommentaarides, saates talle suuri õnnesoove.

Tippspordi karjäärist loobumise otsus ei tulnud Alusalul kergekäeliselt. Tahtes aega maha võtta ja tervist hoida, tundis sportlane, et soovib end mõnel teisel moel realiseerida. „Armastan sporti ja tahan jääda sellega seotuks,“ on Saskia öelnud. Nii on ta muu hulgas omandanud ka nooremtreeneri kutse ja osalenud rahvusvahelisel treenerikursusel.