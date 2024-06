ÜLEVAADE | Korruptsioonisüüdistused, kõrvalehüpped ja iluoperatsioonid. Hispaania kuningliku perekonna skandaalsed saladused

12 aastat tagasi, 2012. aastal, oli Hispaania kuninglik abielupaar lähedal lahkuminekule korruptsioonisüüdistuste tõttu, mis esitati Felipe isale, kuningas Juan Carlos I-le. Lõpuks, 19. juunil 2014 oli kuningas Juan Carlos sunnitud troonist loobuma, pärast peaaegu 40 aastat valitsemist. Kriis Felipe ja Letizia vahel ei olnud tol ajal veel isiklikku laadi. See oli tingitud sellest, et Letizia, kes on tugeva iseloomuga naine, oli väidetavalt liiga domineeriv ning tahtis muu hulgas, et Felipe distantseeriks end oma perest. Lahutada nad ei saanud, kuid sellest ajast alates hakkasid tulevane kuningas ja kuninganna elama eraldi elu.