ARMAS VIDEO | 78-aastane Cher jagas punasel vaibal 40 aastat noorema kallimaga hellushetki

Möödunud aastal paljastas Cher, et on arvatavasti suutnud südamevalu vältida just seetõttu, et on suhtes endast nooremate meestega. „Mu süda ei ole väga palju kordi murdunud,“ avaldas Cher detsembris toimunud menusaates „Chicken Shop Date“. „Peaaegu mitte ühtegi korda.“ Kui saatejuht küsis talt, millist suhtenõu ta naistele jagaks, vastas staar: „Minge kohtingule noorema mehega.“