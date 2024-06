Kõmuline tippmuusikute mänedžer Scooter Braun tegi ootamatu avalduse, mis pakkus netirahvale rõõmu

Scooter Braun tegi esmaspäeval ootamatu teadaande, et pärast 23 aastat muusikamaastikul manageerimist on see peatükk tema jaoks lõppenud. Kuigi staarmänedžeri klientide nimekiri on muljetavaldav, on tal aastate jooksul olnud ka mitmeid tõsiseid skandaale. Näiteks on Brauni süüdistatud nii staaride reetmises kui vaimses vägivallas.