Muusik Jaak Ahelik sattus tänu muuseas visatud naljale musitseerima kogumikalbumil koos legendaarsete muusikutega ansamblitest The Rolling Stones, The Blues Brothers ja mitmete tipptegijatega, kes on mänginud koos Paul McCartney, Jimi Hendrixi, Miles Davise ja teiste superstaaridega.