Popstaar Justin Timberlake vahistati New Yorgis

Kohtuametnikud avaldasid, et Justin Timberlake arreteeriti ööl vastu teisipäeva süüdistatuna joobes juhtimises. Timberlake juhtis sõidukit populaarses kuulsuste suvituspaigas Long Islandil. Autorooli istus Timberlake pärast sõpradega restoranis alkoholi tarvitamist, vahendab BBC.

Popstaar on varemgi avalikult rääkinud enda kalduvusest liigselt alkoholi tarvitada, ka on otsinud ta professionaalset abi, et oma joomisharjumusi muuta.