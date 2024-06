Sprinter Õilme Võro oma sportlasest elukaaslasest: ta mõistab, miks ma mingil perioodil ei ole ülimalt tore

Kunagi arvas Õilme, et kaks sportlast sama katuse alla ei mahu, nüüd näeb, et nende puhul töötab just väga hästi. „Ta mõistab, miks ma mingil perioodil ei ole ülimalt tore ja armas elukaaslane, vaid vahepeal isekas, kui kogu aur läheb võistlusteks valmistumisele ja energiat tuleb hoida,“ räägib Õilme naisteajakirjale. Kas peres võiksid kunagi olla lapsed, ta veel ei tea. „See mõte on olnud taustal, sest olen nii pikalt olnud seotud saavutusvajadusega.“

Tegemist pole sprinteri esimese pikema suhtega, vaid tema eelmine kooselu lõppes naise sõnul vägagi orgaaniliselt. „Mõlemad tundsime, et meid ootab nagu mingi teine rada,“ lausub ta. „Avastasime, et me ei ole enam need, kes kooselu alustades. Kui kellelgi on teine tee minna, siis ei tohi olla piduriks, koos oldud aega tuleb võtta tänulikkusega. Ja see ei ole raisatud aeg, vaid vinge sõit. Nii seda tulebki meenutada.“