KUULA | Suvine hitihoiatus! Inglismaa ja Saksamaa tuurile suunduv NOËP andis välja uue singli „Tan Lines“

„See lugu sündis ühest pühapäevasest sessioonist, mida me ei olnud algselt üldse planeerinud,“ kirjeldab loo saamislugu üks autoritest Gold Spectacles. „Olid olnud mõned ilusad päikselised päevad ja juba jälle hakkas sadama. Sellega seoses tekkis meil eesmärk leida kuidagigi väljapääs sellest lõppematust talvest ning niimoodi päikesest unistades jõudsimegi looni „Tan Lines.““ UK barokk-popp duo Gold Spectaclesi moodustavad Robb Whiteman ja Amie Pendarves, kellega on Andres Kõpper, artistinimega NOËP, varasemalt välja andnud ka oma debüütalbumi nimiloo „No Man Is an Island“.

„Kui maikuu esimesed päikselised päevad olid saabunud, oli mulle selge, et ma ei saa juba olemasolevaid uusi lugusid välja anda. Talv oli lihtsalt olnud nii pikk ja pime, et kõik hiljuti kirjutatud laulud olid kuidagi jube talvised,“ lausub loo üks autoritest NOËP. Sellegipoolest andsid esimesed soojad ilmad inspiratsiooni ja uus lugu hakkas ilmet võtma.

„Loo autoriteks olen mina, Robb, Amie ja nende kaks koera Eva ja Bonnie. Ilmselgelt kaks viimast on süüdi selles, et see lugu nii hästi välja kukkus, kuna need kutsud on olnud alati ruumis, kui me üheskoos muusikat oleme kirjutanud,“ kirjeldab NOËP.