VÕRDLE | Fännid tunnevad muret: kas Katy Perry on kõhnenemisega liiale läinud?

Perry, kelle uus singel kannab nime „Woman’s World“, on sotsiaalmeedias üllitist agaralt promonud, kuid postituste kommentaariumid on täitunud negatiivsete kommentaaridega. Nimelt kahtlustatakse, et lauljatar pole oma piitspeenikest kehavormi saavutanud naturaalsel viisil, vaid ta on kasutanud populaarse diabeediravimi Ozempicu abi. Seda manustades kaob kasutaja toiduisu pea täielikult ning mitmed Hollywoodi staarid on viimastel kuudel selle kaasabil kümneid kilosid kaotanud.