Valusad väited! Trellide taga maandunud Justin Timberlake joob, sest kardab Britney Spearsi avaldusi

Allikad väidavad, et see juhtum peaks olema äratus kahe lapse isale Timberlake’ile, kes on kasutanud alkoholi, tulemaks toime 42-aastase Britney Spearsi esitatud plahvatuslike süüdistustega. Sealhulgas väitega, et 2000. aastate alguses sundis Timberlake Spearsi aborti tegema. Ühtlasi räägivad allikad, et Timberlake on aina suureneva surve all, sest tal tuleb konkureerida populaarsete artistidega, nagu Harry Stylesiga, ja ta on hädas oma viimase albumi „Everything I Thought It Was“ kesise vastuvõtuga – märtsis ilmunud kauamängiv ei jõudnud edetabelite tippu.