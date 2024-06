Mis halvasti, see uuesti! Oma kuue lapse poolt hüljatud Brad Pitt plaanib uue järeltulija saada

Kaks korda abielus olnud staar on juba aastaid olnud juriidilises sõjas oma eksnaise Angelinaga. Küll on nad vaielnud laste hooldusõiguse üle, siis on nad aga leidnud erinevat kinnisvara, mida kohtu abiga omavahel ära jagada. Kõige selle keskel on saanud palju kajastust ka see, et nende ühised lapsed on hakanud Bradist kaugenema.

On teada, et kõik kolm adopteeritud last on viimastel aastatel kasutanud ainult Jolie perenime, kuid alles mõne nädala eest selgus, et 18-aastaseks saanud Bradi bioloogiline tütar Shiloh on esitanud ametliku taotluse, et muuta oma nimi ära. Ka teine tütar Vivienne, kes on pärinud oma vanemate näitlemispisiku, kasutab lavanimena oma ema perenime.

Kogu juhtunu on pannud Bradi mõtlema sellele, et ta soovib alustada uut perekonda oma praeguse elukaaslase Ines de Ramoniga. „Rohkemate laste saamine pole Bradi jaoks välistatud. Ines on noor ja Brad ütles, et ta on sajaprotsendiliselt nõus, kui Ines tahaks lapsi saada. Talle meeldib mõte sellest, et nad alustavad koos uut elu ja loovad endale pere,“ ütles allikas.

Brad on väidetavalt öelnud välja ka mõtte, et tema elukaaslasest saaks imeline ema. „Ta on kannatlik, rahulik ja suurepärase huumorimeelega. Nende suhe kulgeb sujuvalt ja draamavabalt ning Brad on Inesega nõus olema elu lõpuni,“ lisas filmistaari anonüümseks jääda soovinud sõber.