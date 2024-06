FOTOD | Ehitustööd täies hoos! Adele võttis ette kaks aastat tagasi soetatud häärberi renoveerimise

Ehitusplatsilt tehtud pildid näitavad, et 54 miljonit eurot väärt ning 1727 ruutmeetrit suur Adele’i kodu on täielikult ümber kujundatud. Suured renoveerimistööd on lauljatar ette võtnud kaks aastat pärast seda, kui staar ostis kinnistu koos oma abikaasa Rich Pauliga.

Adele, kes pole veel kaks aastat pärast ostmist sinna sisse kolinud, maksab väidetavalt miljoneid eurosid ulatuslike renoveerimistööde eest, sealhulgas viie autoga garaaži ja tulekindla katuse lisamise eest. Väidetavalt on laulja laiendanud suurt kinnistut, mis juba algselt sisaldas kaheksat magamistuba ja 12 vannituba, et ehitada garaaž mitme luksusauto jaoks. The Sun’i andmetel ütles Adele’i meeskond, et nad paigaldavad kinnistule ka „cool roof“ katuse, et see vastaks väga kõrge tuleohuga piirkonna rangetele nõuetele.