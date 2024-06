Anu Saagim avaldas tõe enda ja Ristomatti Ratia lahutuse kohta: otsuse juures mängis rolli Ristomatti raske haigus

Intervjuus kirjeldatakse, et Tallinnas on Anul kiire elutempo, kus tema fookuses on töö. Ta juhib ühe Eesti päevalehe teleosakonna tööd ja Soome väljaande sõnul üht riigi kõige populaarsemat taskuhäälingusaadet. „Tema tööhoog on nüüd suurem kui kunagi varem,“ ütleb Seiska Anu elustiili kohta. Šoppamiseks Anul enam vajadust ei ole, sest moebrändid pakuvad ise talle oma loomingut kandmiseks. „Jah, mul on tõesti hea sissetulek. Mul pole rikast meest vaja,“ kinnitab seltskonnadaam väljaandele.