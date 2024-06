Jõekalda sõnab Kroonikale, et on seekord spontaansete jaanide poolt. „Pole mõtet suuri plaane teha, alati on põnevam kui tekib miskit ootamatut!“ jätab Kristjan salapära õhku. Saatejuht muljetab, et on terve oma elu jaanipäeva ülioluliseks pidanud. „Ei oskagi öelda miks, aga sellel päeval on minu jaoks alati selline maagiline mõju olnud,“ kinnitab Jõekalda.