Polegi Tom Cruise’i või Lewis Hamiltoniga koos? Shakira võttis sõna oma suhtekõlakate kohta

Eelmise aasta suvel figureeris Shakira tihti seltskonnameedias oma suhtekõlakate tõttu - küll levisid sahinad, et kord on tema südame vallutanud näitleja Tom Cruise, siis aga hoopis vormeliäss Lewis Hamilton. Nüüd on popstaar esimest korda kuulujuttude kohta sõna võtnud ja tõe paika pannud.